Tennis, Macori, De Angelis, Marchi avanti al Venustas

Macina risultati il torneo di 4° categoria maschile al Ct Venustas. Approdano al 4° turno nel tabellone finale Giulio Macori (Buscherini), Matteo De Angeli (Ct Casalboni), Carlo Conti (San Marino Tennis Club) e Nicola Marchi (Ct Gambettola).
Tabellone finale, 2° turno: Diego Losignore (4.3)-Francesco Viret (4.5) 6-4, 6-2, Lorenzo Podeschi (4.5)-Michele Massari (4.3) 6-4, 6-0, Enea Venturini (4.5)-Attilio Doria (4.3) 6-2, 3-6, 10-8, Elia Mattioli (4.4)-Alessandro Guzinschi (4.3) 6-4, 3-6, 10-7, Fulvio Fracassi (4.3)-Francesco Verni (Nc) 6-2, 6-2, Francesco Busca (4.3)-Leonardo Piepoli (4.3) 6-2, 6-2, Dante Bevilacqua (4.4)-Roberto Montori (4.3) 6-3, 6-4, Andrea Donini (4.3)-Lorenzo Praconi (4.3) 6-4, 2-6, 10-6, Fabrizio Giannandrea (4.3)-Luca Violini (4.3) 6-1, 6-2, Matteo Battistini (4.3)-Riccardo Silvi (4.4) 7-5, 2-1 e ritiro, Lorenzo Scarpellini (4.3)-Federico Crisafulli (4.3) 7-6 (4), 6-1.
Terzo turno: Roberto Casadei (4.2)-Gian Franco Frisoni (4.3) 6-0, 1-6, 10-4, Giulio Macori (4.2)-Fabio Montebelli (4.3) 7-5, 7-5, Matteo De Angeli (4.2)-Simone Sanchioni (4.5) 6-3, 6-2, Carlo Conti (Nc)-Fabio Vinetti (4.2) 6-2, 6-0, Cristian Campidelli (4.2)-Enrico Lugaresi (Nc) 6-4, 3-1 e ritiro, Nicola Marchi (4.3)-Alessandro Bernardi (4.2) 6-0, 6-2.