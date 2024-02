Tennis, Lucrezia Cavalieri vince l’Under 14 di Castelmaggiore

BOLOGNA. Lucrezia Cavalieri si aggiudica il tabellone Under 14 nel torneo nazionale giovanile organizzato dal Country Club di Castelmaggiore. La portacolori del Ct Massa, allieva della Ravenna Tennis Academy, era accreditata sin dalla vigilia della prima testa di serie e nel suo cammino vincente nel Club bolognese ha battuto nei quarti Anna Maria Pini per 6-1, 6-1, in semifinale Chiara Felici, testa di serie n.4, per 6-0, 6-1 ed in finale Margherita Buriani per 6-2, 6-1. Un percorso netto condito da punteggi severi che sottolinea il brillante torneo di Lucrezia Cavalieri.