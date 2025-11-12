Tennis, Lucrezia Cavalieri vince al Ten Sport

Ultime battute sui campi del Ten Sport Center per il torneo di 3° categoria. Nel maschile successo di Luca Grandi (Centro Tennis Persiceto) che ha battuto Giacomo Caroli (Virtus Bologna) 7-5, 6-3. Semifinali: Grandi-Ottaviani 6-1, 6-3, Caroli-Greci 1-6, 6-3, 10-8.
Nel torneo femminile finale si impone Lucrezia Cavalieri (Ct Massa) che ha battuto 6-3, 7-5 Alessia Liverani (Suzanne Lenglen 2 Fusignano). Semifinali: Liverani-Matteucci 6-1, 6-7, 10-6, Lucrezia Cavalieri passa per il ritiro dell’avversaria.