Tennis, Lucia Bronzetti al “Kyotec Open” di Petange

PETANGE. Lucia Bronzetti torna in campo la prossima settimana nel torneo Itf Women’s Tour 75 lussemburghese di Petange (60.000 dollari, hard indoor), il “Kyotec Open”. La verucchiese al momento è la n.3 del seeding. La verucchiese è in cerca dei punti che le permettano di avere la classifica per entrare direttamente nel main-draw dei prossimi Australian Open.

SAN GREGORIO. In pieno svolgimento il nuovo torneo Itf Men’s Future di San Gregorio, nei pressi di Catania, dotato di 15.000 dollari di montepremi. Michele Mecarelli, allievo della Galimberti Tennis Academy, si qualifica per il main-draw dove all’esordio ha battuto Simone Macchione, altro qualificato, per 6-0, 6-3, prima della sconfitta negli ottavi contro il n.1 del seeding, Gabriele Pennaforti, per 6-2, 6-3.

Doppio, 1° turno: Perfetti-Zanada (n.1) battuti 6-3, 6-4 da Giacalone-Ingarao, Baldisserri-Ferri b. Ferolla-Huang (Ita-Chn) 6-2, 6-0. Nei quarti: Baldisserri-Ferri b. Giacalone-Ingarao per ritiro.

ATENE. Si ferma nei quarti Crystal Aratari nel torneo Itf Junior Tour greco di Atene (J30, had outdoor). La promettente giocatrice romagnola allieva di Sandra Cecchini ha superato le qualificazioni, all’esordio nel main-draw si è imposta sulle greche Joanna Arsenia Mentzelou (qualificata) per 6-2, 6-1 e negli ottavi su Antonia Anastasia Papagapitou (wild-card) per 6-2, 6-1, prima della sconfitta contro la polacca Zofia Jaruga (special exempt) per 7-5, 4-1 e ritiro.