Tennis, Luca Battistini e Adele Baldazza vincono l’Under 14 del Club Ippodromo

CESENA. Da venerdì a domenica il Tennis Club Ippodromo di Cesena ha ospitato il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile successo di Luca Battistini. Il portacolori del Tc Ippodromo, allievo di Tennissimo, ha battuto in semifinale il n.1 Filippo Terenzi per 4-2, 4-2 ed in finale Diego Pieri, suo compagno di Club, per 4-0, 4-2. Semifinale: Pieri-Nicolas Conti (n.2) 4-1, 3-4, 9-7. Nel femminile successo di Adele Baldazza. La portacolori del Ct Cesenatico ha messo in fila Lavinia Lolli in semifinale per 4-2, 4-1 ed in finale Miriam Samorì per 4-1, 4-0. Semifinale: Samorì-Jana Savolt 4-1, 4-3.