Tennis, Longoni, Lombardini, Vannucci avanti a San Marino

Avanza sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino il torneo Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi, organizzato dal San Marino Tennis Club. Tabellone di 3°, primo turno: Michelangelo Mami (3.5)-Nicolò Carta (4.3) 6-1, 6-1, Alessandro Ciacci (3.5)-Riccardo Michelangeli (4.1) 2-6, 6-1, 10-5, Loris Pasini (3.5)-Tommaso Cremoni (4.1) 6-2, 7-6 (5), Simone Padovani (4.1)-Marco Mazza (3.5) 6-2, 6-0, Davide Faoro (3.5)-Lorenzo Moretti (4.3) 6-2, 6-2.
Secondo turno: Gianmarco Palumbo (4.1)-Nicolò Brugioni (3.5) 7-5, 6-4, Cesare Andrea Castellani (3.4)-Mirko Giardi (3.5) 6-2, 6-4, Michele Longoni (3.5)-Tommaso Cerioni (3.5) 2-6, 6-3, 10-5, Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Michele Simoni (4.5) 6-2, 6-4, Andrea Lombardini (3.5)-Francesco Mazza (3.5) 3-6, 6-3, 10-6, Emanuel Vannucci (3.5)-Davide Pierini (4.1) 6-3, 6-0.