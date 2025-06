Tennis, Longo in semifinale a Capodistria

Semifinale per Daniele Longo nel torneo Tennis Europe Under 16 sloveno sulla terra di Capodistria. L’allievo dell’Accademia del Villa Carpena, seguito in Slovenia da coach Giovanni Pacchioni, è stato protagonista sin da subito, battendo negli ottavi lo sloveno Jasa Pecovnik 2-6, 6-4, 6-4 e nei quarti l’austriaco Leo Stieber 6-2, 6-4. Ora contro Alessandro Gallo per un posto in finale. Con lo stesso Gallo, Longo ha raggiunto la finale in doppio dopo il successo per 6-3, 6-3 su Marakovic-Semenov. Ora finale contro i croati Matesic-Bertos.