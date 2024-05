Tennis, Lonfernini-Kapros la finale Under 12 di Coriano

Battute finali per il torneo giovanile del Ct Coriano. Nell’Under 12 maschile finale tra Alberto Lonfernini (San Marino Tennis Club) e Lorenzo Kapros (Ten Pinarella). Semifinali: Lonfernini (n.1)-Filippo Giovanelli 6-2, 6-0, Kapros (n.2)-Gianmaria Mussoni 6-2, 7-5. Nell’Under 12 femminile finale tra Elisabetta Pastore e Anita Amadio per un derby del Tc Riccione. Semifinali: Elisabetta Pastore-Greta Amaducci (n.2) 6-4, 6-4, Anita Amadio (n.1)-Camilla Brolli 6-4, 6-3. Under 14 femminile quarti: Ginevra Baldazzi-Eleonora Maria Ciuffoli 6-3, 6-4, Agata Bravin (n.2)-Valentina Zavaglia 6-2, 6-0. Nell’Under 14 maschile Sezione finale, quarti: Ian Catallo-Pietro Marinelli (n.1) 6-4, 6-2, Jacopo Canini (n.4)-Mattia Bongiovanni (n.5) 1-6, 6-3, 10-6, Jacopo Andruccioli (n.3)-Alessandro Casanova (n.6) 7-5, 6-3, Alessandro Damiani-Nicolas Conti (n.2) 6-3, 6-2.