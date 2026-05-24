Tennis, Lombardi, Durante, Maggioli in tabellone al Casalboni

Primi match nel torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Casalboni di Santarcangelo, il 21° Memorial “Luciano Piraccini”. Tabellone Nc, primo turno: Gianluigi Lontani-Enrico Cerbara 6-2, 6-4, Fabio Mauro Pari-Francesco Rosa 6-2, 6-1, Turno di qualificazione: Cristian Lombardi-Lorenzo Geri 3-6, 6-3, 10-8, Luca Cafaro-Matteo Bernardini 6-0, 6-0, Antonello Durante-Giacomo Balestri 6-1, 6-2, Enrico Lugaresi-Gerardo Ragazzo 6-1, 6-0, Luca Paganelli-Paolo Crociani 6-2, 6-3, Delio Bagagli-Diego Ciccarelli 6-0, 6-0, Danilo Panciocco-Alberto Ioli 5-7, 6-4, 10-6, Luca Canali-Matteo Manduchi 3-6, 6-4, 10-6, Gianluca Rava-Matteo Paganelli 6-2, 7-6, Simone Maggioli-Manuel Cortesi 6-2, 7-5.