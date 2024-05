Tennis, lo Junior Tour Under 10-12-14 sbarca sabato al Villa Carpena

Scatta sabato sui campi del Tennis Villa Carpena l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Notevole la partecipazione a questa rassegna giovanile di vertice, ad iscrizioni ancora aperte oggi erano già 157 gli iscritti nei sei tabelloni in programma, di cui 44 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 maschile i giocatori con miglior classifica sono i 3.4 Leonardo Satta, Filippo Terenzi, Mattia Vincenzi ed i 3.5 Mattia Bongiovanni, Riccardo Briganti e Lorenzo Zanardi, nell’Under 12 femminile la 4.1 Amelia Campadelli Zamboni e le 4.2 Sofia Muccinelli, Caterina Cova, Anna Foschini e Sofia Bianchi. Nell’Under 14 maschile guida le fila il 3.4 Marco Menichetti seguito dai 3.5 Tommaso Zanzini, Alessandro Casanova, Riccardo Briganti e Luca Battistini, nel femminile le 3.5 Margherita Buriani ed Angelica Bonetti.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.