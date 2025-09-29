Tennis, Liverani, Zamagna, Pesaresi al 3° turno a Cervia

Si giocano i match del tabellone finale nel torneo Open maschile al Ct Cervia, dotato di 500 euro di montepremi. Conquistano il terzo turno Jacopo Liverani (Ct Massa), Dario Zamagna (Ten Sport Center), Alessandro Pesaresi (Tc Riccione) ed Enea Sabatini (Ct Massa). Turno di qualificazione: Alex Vincenzi (3.2)-Andrea Monti (3.1, n.3) 6-4, 6-2. Tabellone principale, primo turno: Leone Spadoni (2.8)-Gianfilippo Falconi (3.1) 3-6, 6-4, 10-2, Alessandro Manco (2.8)-Lorenzo Di Perna (3.1) 6-2, 6-4, Pietro Vagnini (2.8)-William Di Marco (3.1) 6-2, 6-4. Secondo turno: Jacopo Liverani (2.8)-Diego Cencini (3.2) 6-3, 6-4, Dario Zamagna (2.8)-Davide Ruggeri (3.2) 6-2, 6-3, Alessandro Pesaresi (2.8)-Giorgio Ruggeri (3.1) 6-1, 6-3, Enea Sabatini (2.8)-Pietro Tombari (3.1) 3-6, 6-4, 10-7.