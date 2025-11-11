Tennis, Liverani-Cavalieri finale “rosa” stasera al Ten Sport

Al rush finale sui campi del Ten Sport Center il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile la finale (stasera alle 20,30) è tra Luca Grandi (Centro Tennis Persiceto) e Giacomo Caroli (Virtus Bologna). Quarti: Christian Ottaviani (3.1, n.1)-Edoardo Belletti (3.3) 6-2, 6-1, Luca Grandi (3.1, n.5)-Alex Gencarelli (3.1, n.4) 6-3, 6-2, Giacomo Caroli (3.2)-Enea Castelvetro (3.1, n.3) 6-2, 6-1, Riccardo Greci (3.4)-Alex Vincenzi (3.2, n.10) 3-6, 6-3, 11-9. Semifinali: Grandi-Ottaviani 6-1, 6-3, Caroli-Greci 1-6, 6-3, 10-8.

Nel torneo femminile finale (questa sera dalle 18.30) tra Alessia Liverani (Suzanne Lenglen 2 Fusignano) e Lucrezia Cavalieri (Ct Massa). Tabellone finale, quarti: Lucrezia Cavalieri (3.2)-Camilla Mazzola (3.2, n.4) 7-5, 6-3, Emma Baldassari (3.1, n.1)-Ginevra Baldazzi (3.2) 6-4, 6-4, Federica Matteucci (3.1, n.2)-Aurora Baldassarri (3.2) 6-2, 2-6, 10-5. Semifinali: Liverani-Matteucci 6-1, 6-7, 10-6, Lucrezia Cavalieri passa per il ritiro dell’avversaria.