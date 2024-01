Tennis, Leonardo Primucci vince l’Open di Natale al Tc Riccione

Leonardo Primucci sale sul gradino più alto nella Perla Verde. Il giocatore anconetano ha battuto al super tie-break del terzo set il faentino Lorenzo Beraldo e si è aggiudicato domenica la 5° edizione del torneo nazionale Open di Natale, il memorial “Piero Serafini”, organizzato dal Tennis Club Riccione (2.000 euro di montepremi).

Nel match-clou il 20enne 2.3 marchigiano, testa di serie n.5, si è imposto per 3-6, 6-2, 10-6 sul pari classificato faentino, 17enne in continua ascesa tecnica. Il 2.3 romagnolo, testa di serie n.6, è partito forte, subito avanti 3-0 con il suo tennis di pressione, si fa raggiungere sul 3-3, ma poi mette a segno un nuovo break all’ottavo gioco, sale sul 5-3 e chiude al 9° game. L’allievo dell’Accademia del Villa Carpena, portacolori dello Sporting Club Selva Alta, fa leva sulla combinazione servizio-dritto, appare molto solido da fondo e capace di venirsi a prendere a rete i punti che costruisce da fondo. Nel secondo set il portacolori del Tc Ancona limita gli errori e fa lievitare il suo tennis, scappa subito e non si fa più riprendere. Tutto si decide al super tie-break del 3° set nel quale Beraldo vola sul 5-1, poi sale in cattedra Primucci che porta a casa il match con una bella rimonta fatta di vincenti. Al termine le premiazioni effettuate dai dirigenti del Club Giuseppe Terenzi e Matteo Bartolini.

Nella finale del tabellone intermedio tra i 3.1 Mattia Muraccini (n.1) ed Andrea Bacchini successo di quest’ultimo, portacolori del Tc Riccione, per 6-0, 1-6, 10-1.