Tennis, Leonardo Bertozzi vince il Master regionale Over 60

Leonardo Bertozzi ha vinto il Master regionale Over 60 andato in scena sui campi del Circolo Tennis Castenaso. Il 3.3 del Circolo Tennis Rimini, accreditato della quarta testa di serie, ha battuto in semifinale il 3.3 Riccardo Falcone (n.1) per 5-7, 6-2, 10-2 ed in finale il pari classificato Francesco Piovani, testa di serie n.2, per 6-0, 2-6, 7-6 (5). Una bella finale, al termine della quale ci sono state le premiazioni effettuate dal consigliere Gianni Pinotti e dal giudice arbitro Paolo Sensi.