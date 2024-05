Tennis, Lelli Mami vince a Milano Marittima

Si susseguono le finali nel “Milano Marittima Senior Tennis Championships” che entra nel vivo nella cornice del Marepineta Resort di Milano Marittima. E’ il torneo del circuito mondiale Itf World Tennis Masters Tour che terrà banco fino a domenica sui campi in terra dello Sporting Club Marepineta, tappa di alto livello (MT700) del circuito. Intanto l’organizzazione ha voluto conferire un importante riconoscimento a un giocatore che ha fatto la storia del tennis Over azzurro. Si tratta di Giovanni Argentini, sei volte campione del mondo nell’Itf Senior Tour. Vola in finale nell’Over 50 il russiano Stefano Torrisi, ex nazionale di calcio, grazie al successo in semifinale con un doppio 6-4 sul belga Olivier Malfait. Nel torneo Over 60 successo pieno per il cesenaticense Giovanni Lelli Mami che ha battuto in finale Franco Radogna. In finale Alessandro Rondinelli nel tabellone Over 45. Match-clou domani contro Francesco Mandelli.