Tennis, le titane di serie C avanti ai regionali

La squadra femminile del San Marino Tennis Club vince il primo round dei play-off regionali di serie C femminile. Domenica le ragazze di Alice Balducci hanno sbancato al doppio di spareggio, i campi veloci indoor del San Martino Biomicron di San Martino in Rio. Nel complesso cinque match giocati, 14 set, due super tiebreak. Nei singolari successi di Alice Balducci 3-6, 6-2, 7-5 su Elisabetta Leoni e di Silvia Alletti 6-3, 5-7, 6-2 su Alessia Morgotti, Talita Giardi è stata sconfitta 6-0, 6-2 da Sonia Pianzi. Nel primo doppio Giardi e Alletti battute 6-2, 5-7, 10-6 da Pianzi-Leoni, poi nel doppio decisivo ancora Alletti-Giardi hanno vinto 4-6, 7-6, 10-5 ancora contro Pianzi-Leoni. Ora le biancazzurre nel turno decisivo che qualifica per il tabellone nazionale affronteranno domenica (dalle 9) la vincente tra Ct Albinea e Nettuno Bologna.