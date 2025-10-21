Tennis, le qualificate ai quarti a Coriano

Avanza il torneo di 4° categoria femminile organizzato dal Tc Coriano, il classico Torneo d’Autunno. Conquistano i quarti Mirella Karina Correa Moran, Silvia Rinaldini e Claudia Crescentini. Ottavi: Elisabetta Dallari (4.1)-Alessia Frontini (4.1, n.8) 6-3, 4-6, 10-5, Bernadetta Soriano (4.1, n.4)-Francesca Sistu (4.3) 3-6, 6-3, 11-9, Manuela Parri (4.1, n.3)-Elisa Cortiglioni (4.5) 6-4, 6-2, Roberta Fabbri (4.1, n.7)-Lucia Pecci (4.1) 6-1, 6-4, Mirella Karina Correa Moran (4.1, n.1)-Michelle Gabellini (4.4) 6-2, 6-3, Silvia Rinaldini (4.1, n.6)-Maria Grazia Zoppi (4.3) 6-4, 6-2, Claudia Crescentini (4.1, n.2)-Patrizia Pritelli (4.4) 7-5, 6-3.