Tennis, le pre-qualificazioni al Carpena e Riccione

E’ alle battute finali al Villa Carpena il torneo di pre-qualificazione di 4° categoria per il Master finale che si svolgerà al Foro Italico in concomitanza con gli Internazionali d’Italia. Nel maschile semifinali per Matteo Barbieri e Andrea Stoppa (Villa Carpena) e Andrea Pacchioni (Ct Cesena). Quarti: Andrea Pacchioni (4.1, n.5)-Giacomo Romagnoli (4.2) 6-4, 6-2, Andrea Stoppa (4.1, n.2)-Gaddo Camporesi (4.2) 6-2, 6-4.

Nel singolare femminile semifinali per Anastasia Lugaresi (Ct Cesena) che ha eliminato Sofia Bianchi (4.2) 6-1, 6-0. Nel doppio maschile quarti: Gentile-Prugnoli b. Terranova-Tavani (n.3) 4-6, 7-6, 10-7, Casadei-Barbieri (n.8) b. Rossi-Baraghini (n.1) 6-3, 1-6, 10-8, Zattini-Vacca (n.4) b. Giacomo e Fabrizio Romagnoli (n.5) 6-4, 7-5. Semifinali anche per Gaddo e Redo Camporesi.

Il Tc Riccione sta ospitando le pre-qualificazioni di 4° femminile. Avanzano nel tabellone finale Jessica Piva Casadei (Ct Rimini), Lucia Pecci (Ct Cerri) e Cristina Carattoni (San Marino Tennis Club). Tabellone finale, 2° turno: Federica Galeone (4.5)-Silvia Fabbri (4.5) 6-2, 4-6, 10-4, Emma Morelli (4.4)-Cecilia Corbelli (4.4) 7-6, 4-6, 10-5, Alessandra Genghini (4.5)-Giorgia Pulcinelli (Nc) 6-3, 5-7, 10-2, Jessica Piva Casadei (Nc)-Bianca Lugaresi (4.5) 6-1, 6-4. Terzo turno: Silvia Fumelli (4.5)-Valentina Baldinini (4.4) 6-1, 6-2, Anna Parmeggiani (4.2)-Monica Rossi (4.2) 6-1, 6-1, Lucia Pecci (4.4)-Valentina Flenghi (4.4) 6-0, 6-0. Quarto turno: Cristina Carattoni (4.1)-Claudia Montanari (4.3) 6-2, 6-1.