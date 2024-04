Tennis, le Ladies 45 del Ct Cacciari in semifinale nel tabellone regionale

Dopo essersi qualificata al termine della prima fase regionale a gironi la formazione del Circolo Tennis Cacciari impegnata nel campionato italiano Ladies 45 (libero) tornerà in campo sabato alle 14.30 per giocare le semifinali del tabellone regionale in casa contro lo Sporting Club Parma.

Il torneo di Imola

Intanto i Veterani sono protagonisti al Circolo Tennis Cacciari di Imola per il torneo valido per il Circuito Regionale.

Nell’Over 45 brillano Marco Manzaroli e Massimo Albertazzi, nell’Over 55 4° turno per Massimo Albertazzi, Marco Leonardi ed Ivan Gardini, nell’Over 65 quarti per Franco Ghedini.

Turno di qualificazione: Davide Donadi (4.3)-Antonio Luciani (4.1, n.1) 7-5, 6-4, Massimiliano Monti (4.2)-Massimiliano Freda (4.1, n.5) 7-5, 6-2. Tabellone finale, 2° turno: Giovanni Casadei (4.1)-Sandro Bernardelli (3.5) 5-7 e ritiro. 3° turno: Massimo Albertazzi (3.4)-Alberto Martini (4.1) 6-0, 6-3, Marco Manzaroli (3.4)-Davide Guandalini (4.2) 6-0, 6-7 (5), 10-6.

Nell’Over 55, 1° turno tabellone finale: Mauro Bigiani (3.5)-Massimo Morini (4.2) 6-0, 6-3.

2° turno: Alberto Montanari (3.4)-Andrea Vescovi (3.5) 4-6, 6-3, 10-3, Daniele Berti (3.4)-Fabio Neretti (3.5) 6-4, 6-1, Mattia Foschi (3.4)-Andrea Porta (3.5) 6-1, 6-1, Giuseppe Leoncini (3.4)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-2, 6-3. 3° turno: Federico Lenzi (3.3)-Luigi Maria Alessandro Carmona (3.5) 6-1, 6-4, Massimo Albertazzi (3.4)-Stefano Barbieri (3.3) 6-3, 7-5, Marco Leonardi (3.3)-Duilio Ferrari (3.4) 6-2, 6-2, Ivan Gardini (3.3)-Roberto Golinelli (4.2) 6-1, 6-2.

Nell’Over 65 5° turno: Tiziano Cipriani (4.6)-Michele Cinelli (4.5) 6-0, 6-0, Stefano Mambelli (4.3)-Gianni Gherardi (4.3) 6-3, 6-3, Claudio Flavio Bargossi (4.3)-Massimo Bianchini (4.4) 6-3, 5-0 e ritiro. Ottavi: Franco Ghedini (4.2, n.3)-Romano Ravani (4.3) 6-1, 6-0.

Nel tabellone femminile Ladies 40 (20 iscritte) 4° turno: Giorgia Simonetti (4.3)-Claudia Terzi (4.6) 4-6, 1-1 e ritiro, Francesca Tondi (4.3)-Federica Corbino (Nc) 6-3, 6-4.

Il giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.

Campionato Ladies 40

Al via la fase a tabellone del campionato italiano a squadre Ladies 40. Il Tre Colli Brisighella è l’unica squadra romagnola che ha superato la prima fase regionale a gironi e domenica (dalle 14.30) affronterà in casa il Tc Tricolore di Reggio Emilia. Domenica scorsa nella terza ed ultima giornata del 1° girone: Ct Rimini-Ct Bologna 1-2, Tc Riccione-Tre Colli Brisighella 0-3.