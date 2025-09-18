Tennis, le fasi macroarea Under 14

Nelle fasi di macroarea dei campionati italiani a squadre giovanili Under 14, si è distinto il Tc Riccione che all’esordio ha battuto 2-1 il Junior Tennis Perugia, prima di cedere 2-0 nel derby al Tc Faenza. Note di merito dunque per la squadra composta da Pietro Tombari, Alessandro Bacchini, Alessandro Casanova, Ludovico Zammarchi, Leonardo Cenciarini, Luca Magnoni, Giacomo Terenzi e Cesare Manieri. Sconfitta all’esordio invece per il Ct Zavaglia (Leonardo Satta, Federico Sparagi, Dante Terzi e Nicolò Maldini) per mano dello Junior Club Nex Gen.

Nel concentramento Under 14 femminile, la squadra faentina ha battuto all’esordio le padrone di casa del Foligno 2-1, prima di cedere 2-1 al Circolo del Tennis di Firenze che aveva battuto 2-0 anche il Tc Riccione (Diletta Sabbioni, Eva Raimondi, Ioana Bala, Virginia Arduini, Anita Amadio e Giorgia Muratori).