Tennis, le avversarie del Tc Viserba in B1 maschile

Pubblicati i gironi di Serie B1 e B2 maschile e femminile. Alla serie B1 maschile partecipano 42 squadre divise in sei gironi da sette. Le prime classificate di ogni girone si giocheranno, in un incontro con formula di andata e ritorno, la promozione in A2 contro le vincenti degli spareggi in gara unica tra le seconde e le terze classificate. Le quarte classificate mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie B1 nel 2025.

Le quinte e seste classificate disputano un tabellone sorteggiato con formula di andata e ritorno per non retrocedere, mentre le settime classificate scenderanno in Serie B2. Alla fase a gironi, che scatta il 28 aprile, al via solo una squadra romagnola, il Tennis Club Viserba, inserita nel secondo girone in compagnia di Sporting Club Montecatini, Torres Tennis “E’ Ambiente”, Tennis Club Perugia, Tennis Club Borgotrebbia, Tc Pharaon ed At Verona. Per i riminesi esordio in casa il 28 aprile contro lo Sporting Club Montecatini. Il Tennis Club Viserba scenderà in campo con Manuel Mazza (2.1), Alberto Bronzetti (2.3), Diego Zanni (2.5), i 2.6 Filippo Di Perna, Luca Bartoli, Samuel Zannoni, Alessandro Canini e Francesco Giorgetti e Jacopo Emanuele Riccardi (2.8).