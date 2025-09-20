Tennis, Laganà-Rossi la finale al Maretennis

Alle battute finali il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis di Bellaria. Il torneo vede di fronte nel match-clou Alessandro Laganà e Bruno Rossi, due giocatori del Ct Casalboni Santarcangelo. La finalissima è prevista mercoledì alle 19. Quarti: Mario Borghi (3.4)-Mauro Antonelli (4.4) 6-3, 6-0, Bruno Rossi (3.4, n.2)-Mattia Sirilli (3.4) 6-0, 6-1, Alessandro Laganà (3.4, n.1)-Alessandro Mariani (3.4) 6-4, 6-3, Fabrizio Mariani (3.4)-Mauro Della Vittoria (3.5) 6-1, 3-6, 10-8. Semifinali: Rossi-Borghi 6-0, 6-0, Laganà-Mariani 6-3, 6-1.