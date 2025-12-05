Tennis, la tre giorni al Polisportivo Monti

Da domani a lunedì il Polisportivo Monti di Forlì organizza il torneo di 4° categoria maschile con la formula Rodeo. Al Tennis Cava si daranno battaglia 26 giocatori, suddivisi in tre tabelloni. Si parte con quello Nc, poi il tabellone intermedio dei 4.6-4.4 che vede nell’ordine queste teste di serie: i 4.4 Giovanni Paolo Santini, Filippo Barisani, Roberto Arcidiacono e Marco Assorti. Nel tabellone finale i big sono nell’ordine i 4.1 Massimiliano Filippini, Christian Giacalone, Riccardo Casadei, Matteo Sirca e Ciro Donnarumma.