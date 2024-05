Tennis, la squadra femminile del Tc Viserba ”vede” il tabellone nazionale di C

La squadra femminile del Tennis Club Viserba ad un passo dal tabellone nazionale di serie C, quello che mette in palio i posti per la prossima B2. Domenica, nel 1° turno dei play-off regionali, la squadra riminese è andata a vincere sui campi del Tennis Club Ippodromo di Cesena per 3-2 al doppio di spareggio, al termine di un match molto equilibrato. Questi i parziali: Marta Lombardini-Anita Picchi 6-1, 6-2, Camilla Fabbri-Evelyn Amati 2-6, 6-3, 6-2, Giulia Bancale-Maria Bianca Bovara 6-4, 6-4, Lombardini-Bovara b. Picchi-Fabbri 6-0, 6-1. Nel doppio di spareggio Lombardini-Bovara hanno battuto per la seconda volta Picchi-Fabbri per 6-3, 7-5. Domenica (dalle 9) la sfida che vale il nazionale con Tc Viserba che riceve la visita del Castellazzo Parma, mentre l’altra sfida play-off è San Marino Tennis Club-Nettuno Tc Bologna.

Torneo maschile

Intanto avanza sui campi del Tennis Club Viserba il torneo nazionale di 3° maschile, il memorial “Sandrino Boschetti”, dedicato alla memoria di un grande amico del tennis riminese. Si giocano i match del secondo tabellone nei quali si sono messi in evidenza Fabio Righetti (Tc Viserba), Mauro Della Vittoria ed Alessandro Manduchi del Ct Casalboni.

Secondo tabellone, 2° turno: Jacopo Montoneri (3.4)-Matteo Ciccarelli (3.4) 6-1, 6-1, Alessio Argnani (3.4)-Francesco Bagli (3.5) 6-0, 6-0, Paolo Gori (3.5)-Marco Mazza (3.4) 6-4, 2-6, 10-7, Edoardo Federico Manfredi (3.4)-Pietro Matteini (3.5) 6-2, 6-4, Fabio Righetti (3.4)-Christian Giacalone (4.5) 6-4, 6-1, Mauro Della Vittoria (3.5)-Pietro Corbelli (3.4) 6-3, 6-3, Alessandro Manduchi (3.4)-Jacopo Canini (3.5) 6-0, 6-0.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.