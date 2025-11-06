Tennis, la seconda giornata del trofeo “Bellenghi”

Giocata la seconda giornata del trofeo regionale giovanile “Marco Bellenghi”. Nel 1° girone vincono Ct Cesenatico e Ct Cesena B. Villa Carpena B-Ct Cesenatico 0-3: Giacomo Forti-Tommaso Volponi 6-0, 6-0, Giacomo Manuzzi-Lorenzo Aloisi 6-0, 6-1, Forti-Manuzzi b. Casadei-Benericetti 6-4, 6-3. Ct Cesena B-Ct Cerri 3-0: Andrea Caminati-Vittorio Patrignani 6-4, 6-3, Andrea Bellavista-Lorenzo Del Prete 6-0, 6-1, Patrignani-Bendandi b. Sbrollini-Del Prete 6-1, 6-2.
Nel 3° girone successo esterno per 2-1 del Villa Carpena A sui campi del Ct Argenta B: Diego Felloni-Leone Franchi 6-4, 6-1, Edoardo Rosetti-Francesco Finotti 6-3, 6-7, 10-4, Reggiani-Franchi b. Monterastelli-Felloni 7-5, 6-1. Sconfitta per 3-0 del Circolo Suzanne Lenglen B in casa contro il Ct Pavullo B.
Nel 5° girone successo casalingo del Tc Faenza per 2-1 sul Circolo Suzanne Lenglen 2 A di Fusignano: Tommaso Pilati-Alessandro Rivola 6-3, 6-4, Giulio Zama-Gianmaria Marchi 6-7, 6-2, 10-6, Monti-Marchi b. Zama-Tabanelli 6-3, 6-3.
Nel 7° girone vince 3-0 il Ct Zavaglia sui campi dell’Asbi Imola: Leonardo Satta-Manuel Morini 6-2, 6-3, Dante Terzi-Diego Lembo 7-5, 7-5, Maldini-Sparagi b. Di Sabatino-Paoli 6-3, 6-0.
Nel 9° girone successo esterno del Ct Cesena A sui campi del Ct Casalboni per 2-1: Leo Mazzarini-Francesco Moretti 6-4, 6-1, Alberto Biasini-Mattia Scarpellini 6-2, 6-2, Conti-Biasini b. Casadei-Macini 7-6, 6-0.