Tennis, la prima giornata del campionato Under 12

Partito il campionato Under 12 maschile a squadre. Nel 1° girone vince 3-0 la Polisportiva Buscherini sul Tc Faenza C: Filippo Drudi-Romeo Mazzolini 6-2, 6-1, Alessandro Marzocchi-Ludovico Tura 7-5, 7-3, Drudi-Marzocchi b. Cornacchia-Naldoni 6-4, 6-2. Rinviata Asbi Imola-Ct Zavaglia. Nel 2° girone il Tc Conselice battuto 3-0 sui campi del Max Tennis Time Bologna. Nel 4° girone a segno Gt Rivazzurra e Misano Sporting Club A. Ct Rimini-Gt Rivazzurra 1-2: Federico Montesi-Giovanni Tomasetti 5-7, 6-4, 7-5, Samuel Bevitori-Lorenzo Verdolin 6-3, 6-1, Tomasetti-Lotti b. Montesi-Bevitori 6-7, 7-5, 11-9. Misano Sporting Club A-Tc Coriano 3-0: Tommaso Scungio-Gianmarco Fiorletta 6-0, 6-0, Mathias Tiboni-Tommaso Giuliani 6-0, 7-5, Balloni-Scungio b. Giuliani-Fiorletta 6-4, 5-7, 10-8.

Nel 6° girone partono bene Tennix e Ct Meldola. Villa Carpena B-Tennix 1-2: Alessandro Bonetti-Alessandro Pinto 6-3, 7-5, Giulio Gurioli-Noah Prati 6-2, 1-6, 6-4, Prati-Bergamaschi b. Mosconi-Corrado 7-5, 7-5. Forum Tennis-Ct Meldola 0-3: Davide Crociani-Jacopo Nicolucci 7-5, 1-6, 6-3, Michele Nanni-Michele Zanetti 6-0, 6-0, Nanni-Consoli b. Imbroglini-Zanetti 6-4, 6-0. Nel 9° girone partono forte il Ct Cicconetti e il Ct Venustas. Ct Cicconetti-Misano Sporting Club B 3-0: Diego Barchi-Gianmaria Lazzaretti 6-0, 6-0, Tommaso Parenti-Pietro Leone Marcheggiani 7-5, 6-4, Parenti-Barchi b. Lazzaretti-Marcheggiani 6-1, 6-1. Tc Riccione B-Ct Venustas 1-2: Alessandro Venturini-Achille Amadio 6-2, 6-1, Andrea Magnoni-Aleksandr Marchevskiy 5-7, 6-3, 6-1, Venturini-Fattini b. Mazzotti-Bisi 7-5, 6-3. Nel 10° girone parte con il piede giusto il Ct Massa B che ha battuto in trasferta per 3-0 il Tc Ferrera JB Sport: Riccardo Cricca-Flavio Ugatti 6-0, 6-1, Lorenzo Xella-Luca Pralea 6-0, 6-0, Xella-Cricca b. De Rogatis-De Angelis 6-0, 6-1. Sconfitta per 3-0 del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano sui campi del Cus Ferrara B.