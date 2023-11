Tennis, la Polisportiva 2000 Cervia vince il trofeo “Dante Getti” Over 45

CESENA. La Polisportiva 2000 Cervia ha vinto il tabellone Over 45 del trofeo “Dante Getti”, il torneo regionale a squadre per Veterani. La squadra cervese, dopo la prima fase a gironi, ha battuto nei quarti del tabellone regionale per 3-0 il Ct Albinea in casa, poi in semifinale successo ancora per 3-0 in casa sul Ct Castiglione dei Pepoli: Davide Coffari-Stefano Parodi 6-2, 6-3, Mattia Foschi-Claudio Lazzarini 6-2, 6-0, Coffari-Covezzi b. Giannerini-Caioli 6-0, 6-1. Sabato nella finalissima giocata sui campi del Circolo Tennis Cesena è arrivato un netto 2-0 sul Circolo Tennis Anzola. Protagonisti del successo, oltre a Davide Coffari e Mattia Foschi, anche Claudio Fantini e Covezzi.