Tennis, la Mazzola in campo ad Antalya

Michele Mecarelli al turno finale delle qualificazioni nel torneo Itf Men’s Future turco di Antalya (15.000 dollari, terra) dopo i successi su Jordi Garcia Mestre 6-4, 2-0 e ritiro e Tim Ritzer. Avventura finita per Baldisserri che ha perso al secondo turno contro lo sloveno Miha Vetrih 7-6 (6), 6-1. Al via sempre ad Antalya il torneo Itf Women’s Tour dotato di 15.000 dollari di montepremi dove Alessandra Mazzola è la n.2 del seeding nel tabellone principale ed all’esordio affronta la bulgara Julia Stamatova.