Tennis, la firma di Giacomo Gordini sul Rodeo di Primavera

C’è la firma di Giacomo Gordini sul Rodeo di Primavera, torneo nazionale di singolare maschile per giocatori fino a classifica massima di 3.4 con la formula Rodeo week-end che ha aperto la lunga stagione organizzativa del Russi Sporting Club. Sono stati 25 i partecipanti alla competizione andata in scena sabato 16 (con la sezione di quarta categoria che ha promosso Antonio Luciani e il 13enne Giacomo Guerrini al tabellone principale) e domenica 17 marzo sui campi in terra di Largo Bersaglieri, diretta come giudice arbitro da Paride Gordini.

Gordini (classifica federale 3.4), che lavora come maestro proprio nel club organizzatore, nei quarti si è sbarazzato per 4-0 4-1 di Nicola Ravera (3.4, Tc Parckin Cesenatico), in semifinale ha sconfitto 4-2 4-1 il bolognese Alessandro Cesari (3.5, Tc Budrio), capace nel turno precedente di estromettere per 4-1 4-2 Valentino Salami (3.4, Suzanne Lenglen 2 Fusignano), primo favorito del seeding, per completare poi il suo percorso netto imponendosi in rimonta, con il punteggio di 4-5 4-2 10-6 (nel secondo set era sotto per 2-0), sul pari classifica Enrico Pedrazzoli (Carpi Sport).

Quest’ultimo aveva eliminato nei quarti l’altro “padrone di casa” Andrea Melandri (3.4) per 5-4 4-2 e in semifinale l’aveva spuntata alla distanza, per 1-4 4-1 12-10, su Lorenzo Marchioni (3.4, Country Club Bologna), accreditato della seconda testa di serie.

Le premiazioni sono state effettuate da Marco Foschini, dirigente del Russi Sporting Club.

L’attività federale sul fronte tennis per il club romagnolo proseguirà il 13 e 14 aprile con una doppia tappa del circuito amatoriale FITPRA ’Road to Torino’: Montecarlo Entry Level singolare maschile e Montecarlo Expert Level di doppio misto.