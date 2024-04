Tennis, la Coppa delle Viole prosegue senza sosta

E’ giunta alle battute finali la Coppa delle Viole al Ct Zavaglia di Ravenna. Under 10 maschile, ottavi: Davide Bonazza-Alessandro Pinto 6-1, 6-0, Filippo Bregoli-Giacomo Barbieri 6-4, 7-5, Pietro Allegra-Michele Catalano 6-4, 7-5, Stefano Scotto Di Gregorio-Lorenzo Vitale 6-0, 6-0, Tommaso Cavassi-Federico Montesi 6-0, 6-0, Leonardo Pantaleo-Giacomo Emiliani 2-6, 6-0, 10-8, Amil Salami-Matteo Silvani 6-3, 6-3. Under 12 maschile, turno di qualificazione: Tommaso Monti-Alessio Pinti (n.1) 1-6, 7-5, 10-5, Gabriele De Vita-Federico Montuschi 6-1, 6-0, Diego Gentile (n.3)-Elia Naldi 3-6, 6-3, 10-8. Si qualifica Federico Bettinelli (n.2).

Under 14 maschile, turno di qualificazione: Diego Pieri (n.12)-Vincenzo Coppi (n.1) 6-4, 7-5, Achille Mari (n.11)-Samuel Cavallini 6-2, 6-4, Elias Golfieri (n.10)-Ian Catallo (n.3) 6-2, 6-4, Giacomo Guerrini (n.4)-Elia Sabatini (n.9) 7-5, 6-0, Alessandro Bisi-Camillo Rossi 6-1, 6-0, Filippo Caminati (n.7)-Leonardo Tana (n.6) 4-6, 6-1, 10-5. Under 14 femminile primo tabellone, turno di qualificazione: Gaia Farolfi-Flora Zanzi (n.2) 6-4, 7-5. Tabellone finale, 2° turno: Margherita Buriani-Angelica Bonetti 1-6, 6-4, 10-8. Ottavi anche per Ioana Bala.

Under 16 maschile, turno di qualificazione: Alessandro Vavalà (n.5)-Ernesto Stentella Liberati 7-6, 2-6, 14-12, Lorenzo Vicari (4.1, n.3)-Alessandro Casadei 7-5, 7-5. Under 16 femminile, secondo turno: Alessia Liverani-Debora Amadei 6-1, 6-3.