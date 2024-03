Tennis, la Cilibic vince a Verona

Gran finale per la prima tappa del circuito Next Gen a Verona. Nell’Under 12 femminile successo di Ilinka Cilibic (Ct Massa), testa di serie n.1, che ha battuto in finale Carlotta Arginelli 6-1, 7-5. Nell’Under 12 maschile si ferma nei quarti Pietro Galimberti (Galimberti Team) battuto da Lorenzo Burato 6-2, 6-2. Nell’Under 14 femminile sconfitta in finale Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) 6-1, 6-3 contro Camilla Olga Castracani e stesso destino nell’Under 10 per Stefano Scotto Di Gregorio (Tc Faenza) che nel match clou perde 6-3, 7-6 contro Filippo Bregoli.

Un’altra tappa del Circuito Next Gen è andata in scena ad Arezzo. Nell’Under 14 si ferma nei quarti il riminese Marco Giovagnoli, mentre nell’Under 14 femminile ko in finale la ravennate Gaia Donati che ha ceduto con un doppio 7-5 a Margherita Ferretti.