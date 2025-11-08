Tennis, la Cavalieri in semifinale a Pinarella

Al rush finale sui campi del Ten Sport Center il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile conquistano gli ottavi di finale Giacomo Caroli, Alex Vincenzi e Riccardo Greci, quarti per Luca Grandi. Quarto turno: Jeremiah Tiger Pfister (3.3)-Marco Faoro (3.3) 6-0, 2-6, 10-8, Luca Battistini (3.2, n.8)-Andrea Covezzi (3.3) 6-4, 6-4, Alessandro Monti (3.3)-Andrea Scazzieri (3.3) 2-6, 6-3, 11-9, Matteo Rosti (3.2, n.7)-Lucio Argentieri (3.3) 7-6, 6-3, Pietro Matteini (3.4)-Andrea Severi (3.2) 6-4, 5-7, 12-10, Giacomo Caroli (3.2)-Alessandro Cavalieri (3.3) 6-4, 6-1, Alex Vincenzi (3.2, n.10)-Leonardo Tana (3.3) 6-0, 6-1, Riccardo Greci (3.4)-Nicola Ravera (3.3) 6-4, 6-3.
Ottavi: Luca Grandi (3.1, n.5)-Marco Cola (3.2) 6-1, 6-1,
Femminile, quarto turno: Sara Guermandi (3.2)-Angelica Bonetti (3.2, n.3) 7-5, 6-4, Ginevra Baldazzi (3.2)-Irene Carpani (3.4) 6-2, 6-3, Aurora Baldassarri (3.2)-Giulia Nobili (3.3) 6-4, 6-2. Quarti: Lucrezia Cavalieri (3.2)-Camilla Mazzola (3.2, n.4) 7-5, 6-3.