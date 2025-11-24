Tennis, la Campanella suona per Robustelli

Il Tennis Campanella di Imola ha ospitato il torneo nazionale di 4° categoria maschile con la formula Rodeo. Si trattava del 2° Memorial “Giovanni Giovannini” che ha visto al via 36 giocatori. Ha vinto Emanuele Robustelli, evidenziando una continua crescita tecnica. Il 4.3 allievo del maestro Yuri Mandia al Casale Tennis Club di Casalfiumanese ha battuto in semifinale il n.1 del seeding, il 4.2 Antonino Presti 4-3, 4-1 e in finale Giovanni Barbieri, 4.3 del Tennis Villa d’Oro 1-4, 4-0, 10-7. In semifinale: Barbieri-Alessandro Cavana (4.3) 4-0, 4-0.