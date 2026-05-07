Tennis, La Barba, Taroni, Pompignoli avanti a Forlimpopoli

Avanza sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli il torneo di 3° categoria maschile. Si tratta della seconda edizione del Memorial “Tony Golfarelli”. Conquistano il 6° turno nel primo tabellone, tra gli altri, Giuliano La Barba, Leo Piraccini, Pierangelo Taroni ed Enrico Pompignoli.
Tabellone di 4° categoria, 5° turno: Filippo Pracucci (4.1, n.8)-Marco Cantagallo (4.4) 6-0, 6-1, Fabio Di Tante (4.1)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-1, 6-2, Giulio Casadei (4.1, n.4)-Federico Sardi (4.3) 6-1, 6-7, 12-10, Thomas Guerra (4.2)-Filippo Ruggeri (4.1) 7-5, 1-6, 10-5, Davide Ceccarelli (4.1, n.5)-Marco Dovizioso (4.5) 6-3, 6-1, Giuliano La Barba (4.2)-Thomas Zagnoli (4.1) 6-4, 6-2, Leo Piraccini (4.2)-Andrea Mascarino (4.1) 6-1, 6-1, Pierangelo Taroni (4.1, n.3)-Alessandro Ravaioli (Nc) 6-2, 6-2, Filippo Foschi (4.1, n.7)-Paolo Ghetti (4.4) 6-1, 6-1, Frederic Raffini (4.2)-Massimiliano Filippini (4.1) 6-1, 6-3, Enrico Pompignoli (4.1)-Stefano Tassinari (4.3) 6-1, 6-2.