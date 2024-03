Tennis, l’Under 10 misto ai nastri di partenza

Scatta domenica, con la prima fase regionale a gironi, il campionato Under 10 misto a squadre. Le formazioni romagnole sono suddivise in tre gironi. Nel primo girone in campo il Ct Cacciari A (Diego Benaglia e Camilla Nildi). Nel 6° girone in campo le squadre B di Villa Carpena (Giacomo Barbieri, Edoardo Garoia, Manuel Vacca, Maily Bombardini e Caterina Canepa), Ct Casalboni (Gioia Manfroni e Michele Cortesi), Ct Cesena (Lorenzo Vitale ed Emma Curcio) e Tc Riccione (Achille Amadio e Margherita Jolie Casadei). Nel 7° girone in campo Ct Cacciari B (Francesco Gardenghi e Sofia Rebuzzi), Ct Casalboni A (Beatrice Benvenuti e Diego Lombardi), Ct Massa (Riccardo Martinelli, Bianca Maria Montalbini e Lorenzo Xella) e Tc Faenza C (Carlotta Cova, Ludovico Tura e Romeo Mazzolini).