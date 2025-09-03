Tennis: l’Over 45 Marco Morandi e l’Over 55 Massimo Albertazzi vincono il Veterani del Cacciari

La premiazione del torneo Over 55 al Ct Cacciari
IMOLA. Alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola per il torneo nazionale Veterani. Si tratta di una tappa del circuito regionale Over 45-55-65 e Lady 40 (limitato alla 3° categoria).

Nell’Over 45 successo di Marco Morandi (Russi Sporting Club) in finale su Giovanni Farolfi (Ct Cervia) per 6-3, 6-4.

Semifinale: Marco Morandi (Nc)-Stefano Torrisi (3.1, n.1) 6-2, 3-6, 11-9, Giovanni Farolfi (3.1, n.2)-Andrea Caniato (3.5) 6-1, 6-1.

Nell’Over 55 sale sul gradino più alto del podio Massimo Albertazzi (Ct Cacciari) in finale su Stefano Fiandri (Tc Cavriago) per 6-2, 6-0.

Tabellone finale, quarti: Francesco Piovani (3.3, n.2)-Mauro Bigiani (3.5) 6-3, 6-1, Stefano Fiandri (3.3, n.1)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 7-5, 6-2, Massimo Albertazzi (3.3, n.3)-Massimiliano Marzagalli (4.1) 4-1 e ritiro. Semifinali anche per Massimo Romagnoli (3.4, n.4). Semifinali: Fiandri-Romagnoli 3-6, 6-1, 10-5, Albertazzi-Piovani 6-3, 6-1.

La giudice di gara è stata Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.

