Tennis, l’Italia “romagnola” in finale ai Mondiali Over 55

CITTA’ DEL MESSICO. Impresa della nazionale italiana, composta per tre quarti da romagnoli, nell’Austria Cup, il campionato mondiale a squadre Over 55 in corso a Città del Messico. Gli azzurri in semifinale hanno battuto la Francia campione uscente con un netto 2-0. Sui campi in terra del Club Bosques della capitale messicana la squadra italiana ha fatto un capolavoro, tanto più che il successo nei quarti sull’Inghilterra era stato complicato e dispendioso dal punto di vista delle energie fisiche e mentali. Il match contro i transalpini è stato risolto già dopo i singolari, vinti da Enrico Casadei su Christophe Damiens per 7-6, 2-6, 7-6 e da Paolo Pambianco su Lionel Barthez per 6-4, 7-6, rendono così inutile il match del doppio. Ora in finale la sfida contro la Spagna (dalle 17.30 italiane).