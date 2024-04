Meglio non poteva partire la squadra azzurra nei Mondiali a squadre Over 55 in corso a Città del Messico, l’Austria Cup. Nella prima giornata del gruppo C la squadra azzurra, quasi tutta romagnola, ha battuto 3-0 l’Irlanda. Enrico Casadei ha travolto 6-0, 6-0, Paul Cotter, Marco Filippeschi ha riservato lo stesso trattamento a Paul Gregan. Nel doppio Paolo Pambianco e Giovanni Pacchioni hanno sconfitto Godfrey Gaston Shane Spring per 6-1, 6-2.