Tennis, l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14 del Forum macina risultati

FORLI’. Prosegue a ritmo sostenuto sui campi del Forum Tennis Forlì l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.
Under 10 maschile, primo tabellone Under 9: Edoardo Alessi-Nicolò Eviani 6-2, 2-6, 10-6, Alvise Scarpa-Thiago Prati 6-0, 6-1. Turno di qualificazione: Mattia Fabiani-Elia Pavolucci 6-4, 7-5.
Nell’Under 12 maschile avanzano nel secondo tabellone Mattia Sena, Gianmarco Diana e Gianmarco Abbruzzese.
Secondo tabellone, 2° turno: Nicolò Pazzaglini-Elia Ymeraj 6-4, 6-0, Mattia Sena-Giacomo Tassinari 6-0, 6-0, Gianmarco Diana-Lorenzo Vitale 6-3, 6-0, Gianmarco Abbruzzese-Michele Nanni 6-2, 2-0 e ritiro.
Nell’Under 12 femminile, secondo tabellone, 1° turno: Beatrice Benvenuti-Vittoria Ragazzini 6-1, 6-3, Emma Mattone-Giovanna Gaudenzi 6-0, 6-0, Anna Ferrari-Giulia Maria Formicuzzi 6-0, 6-0, Isabella Dalmonte-Rachele Antonelli 7-5, 6-2.
Nell’Under 14 maschile (93 iscritti) 2° turno del secondo tabellone: Diego Barchi-Nicolò Orazi 6-1, 6-2, Andrea Bellavista-Francesco Di Tante 6-3, 6-0,
3° turno: Diego Casadei-Andrea Malagoli 6-3, 6-1, Davide Bendandi-Lorenzo Casadei 6-2, 6-4, Elia Samorè-Gabriele Di Pede 3-6, 6-1, 10-5, Riccardo Granone-Tommaso Colombari 6-0, 6-1, Lorenzo Nannoni-Pietro Luigi Spadafora 6-4, 6-4, Tommaso Mazzotti-Andrea Caminati 6-4, 0-6, 13-11, Alessandro Marzocchi-Gianluca Mezzapesa Valdinoci (n.10) 6-2, 7-5, Lorenzo Saccani-Tommaso Volponi 1-6, 6-4, 10-8.
Turno di qualificazione: Manuel Monterastelli-Leon Francesco Benericetti (n.7) 6-3, 4-6, 11-9.
Nell’Under 14 femminile, secondo tabellone, 1° turno: Sara Silenzi-Viola Benini 7-6 (2), 6-4.
3° turno: Asia Caputo-Nicole Colonna 6-4, 4-6, 12-10, Emma Lamieri-Alice Gaboardi 6-1, 6-2, Sofia Valentini-Bianca Rasi 6-4, 6-2.
Il giudice di gara è Graziano Farolfi.