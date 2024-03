L’Asbi Imola si aggiudica il tabellone Ladies 40 nell’ambito del trofeo regionale “Ivo Mingori”. La squadra imolese composta da Karen Chiarini, Angela Muccinelli ed Isabella Lama si è aggiudicata il prestigioso trofeo battendo in finale in casa il Nettuno Tennis Club di Bologna per 2-1: Isabella Lama-Alessandra Turrini Merli 6-2, 6-0, Federica Tossani-Angela Muccinelli 6-0, 6-0, Chiarini-Lama b. Salino-Turrini Merli 6-3, 6-4.