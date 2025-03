Tennis Junior Next Gen: Emma Lanzoni vince singolo e doppio a Tolentino, a Galimberti-Cadar il doppio a Parma / GALLERY

Emma Lanzoni ha vinto la prima tappa macroarea Centro-Sud del Circuito Nazionale Junior Next Gen andata in scena a Tolentino. In finale la portacolori del Tc Faenza, testa di serie n.2, ha battuto 6-3, 6-7, 6-3 la sammarinese Serena Pellandra, testa di serie n.4. L’allieva della Scuola Federale Tennis di San Marino aveva superato lunedì mattina in semifinale la testa di serie numero 1 del tabellone Under 14 femminile, Emma Corena, con un perentorio 6-0, 6-0, mentre la romagnola in semifinale ha battuto 6-4, 6-3 Laura Martelli, testa di serie n.3.

Proprio in coppia con la Lanzoni, Serena Pellandra ha vinto la finale di doppio. In semifinale è arrivato un successo per 6-2, 6-3 sulla coppia Ruggeri-Bostrenghi (n.4), poi in finale altro successo per 6-2, 6-3 su Martelli-Totaro (n.2).

Finale nel singolare Under 14 maschile per Diego Tarlazzi. Il promettente portacolori del Tc Faenza, testa di serie n.6, ha battuto in semifinale Marco Mastropasqua (n.2) per 6-3, 6-1, poi in finale ha ceduto 6-3, 6-4 al n.1 Giulio Bozzanga. Per Tarlazzi successo in doppio, con lo stesso Bozzanga. I due, teste di serie n.1, hanno battuto in semifinale Cardinaletti-Cardillo (n.4) per 6-0, 6-1 ed in finale Mastropasqua-Piazzolla per 6-1, 6-0.

PARMA. Sui campi del Circolo Castellazzo di Parma è alle finali il torneo nazionale giovanile Junior Next Gen riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili. La coppia formata da Giorgio Galimberti e Robert Sebastian Cadar ha vinto il titolo di doppio Under 12. In finale successo per 6-1, 6-3 su Gentile-Sartori. Per Pietro Galimberti in particolare la vittoria in doppio si aggiunge all’ottima semifinale raggiunta nel singolare, a testimonianza di una continua crescita tecnica.

Doppio, semifinali: Cadar-Galimberti (n.3) b. Burato-Consonni (n.2) 7-6 (6), 6-0, Gentile-Sartori (n.1) b. Garghentini-Perego (n.5) 6-0, 7-6 (1).