Tennis Junior Next Gen a Merano: tanti romagnoli protagonisti

Verso le battute finali al Tennis Club Merano la seconda tappa stagionale del circuito Junior Next Gen Italia 2024, per la zona di macroarea Nord-Est. Tanti i romagnoli al via nei tabelloni Under 10-12-14, maschili e femminili, di singolare e doppio. Nell’Under 10 maschile semifinali per Gianmaria Dellarosa (Tc Riccione) ed il ravennate Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo), nel femminile semifinali per Cecilia Rondinelli (Ten Sport Center).

Under 10 maschile, quarti: Gianmaria Dellarosa-Lorenzo Rimoldi 6-1, 6-3, Davide Bonazza-Tito Leone Calderoni 6-4, 6-4. Doppio, quarti: Corazza-Dellarosa b. Sciutti-Bregoli 6-4, 6-2, Migliorini-Bonazza b. Zappimbulso-Market 6-1, 6-3.

Under 10 femminile, quarti: Cecilia Rondinelli-Maya Calderoni 6-0, 6-1, Matilde Ziglio-Lucia Tarlazzi 6-1, 6-2.

Nell’Under 12 maschile semifinali per Alessandro Bacchini (Tc Riccione), nel femminile per Diamante Campana (Ct Zavaglia) Sofia Foggia ed Ilinka Cilibic (Ct Massa).

Under 12 maschile ottavi: Filippo Borio-Mattia Vincenzi 6-1, 6-1, Alessandro Bacchini (n.4)-Samuele Capomacchia 2-6, 6-1, 11-9, Matteo Grotti (n.5)-Pietro Galimberti 1-6, 6-4, 10-5, Leonardo Satta (n.6)-David Christianell 7-5, 6-2, Federico Garbero (n.2)-Ludovico Zammarchi 6-1, 6-1.

Quarti: Bacchini-Grotti 6-2, 6-2, Pietro Trettene (n.3)-Leonardo Satta (n.6) 6-1, 6-0.

Doppio, quarti: Zammarchi-Bacchini (n.4) b. Zucchi-Terenzi (n.5) 6-0, 6-0, Vincenzi-Satta (n.3) b. Cenciarini-Levchenko 6-2, 6-2.

Nell’Under 12 femminile quarti: Ilinka Cilibic (n.1)-Viola Sgarbossa 6-2, 6-1, Diamante Campana-Rachele Franchini (n.4) 4-6, 6-2, 10-4, Sofia Foggia (n.2)-Ioana Bala 6-0, 6-1.

Doppio, quarti: Fabbri-Cilibic (n.1) b. Beckova-Zanellati 6-1, 6-3, Coiutti-Marth b. Arduini-Bala (n.4) 6-2, 6-4, Novello-Bondoc b. Franchini-Campana (n.3) 7-6, 7-5, Foggia-Arginelli (n.2) b. Amaducci-Pastore 6-0, 6-0.

Nell’Under 14 maschile, doppio, quarti: Tombari-Tarlazzi (n.5) b. Giovanni e Lorenzo Neri (n.4) 6-3, 6-3, Mantovani-Giovagnoli (n.2) b. Cogliandolo-Dolcetta Capuzzo 6-1, 6-0, Pastrav-Tranciuc (n.1) b. Cortesi-Tonti 6-0, 6-1.

Under 14 femminile quarti: Camilla Iannece-Camilla Fabbri (n.1) 6-2, 6-4. Doppio, quarti: Lanzoni-Iannece (n.4) b. Zaccarin-Bottosso 6-2, 6-0.