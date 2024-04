Tennis, Jacopo Zani vince al Mi.Ma. Mare e Pineta

Alle battute finali il torneo nazionale di 4°, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Mi.Ma. Mare e Pineta di Cervia. Nel maschile successo di Jacopo Zani. Il portacolori del Ct Bagnacavallo ha battuto in finale Alessandro Monti (Ct Cesena) per 6-2, 6-4. Nel femminile in finale derby del Ct Massa vinto da Aurora Baldassarri su Jana Savolt per 6-1, 6-1.

Quarti: Daniele Bravi (4.1, n.16)-Elia Michelangelo Cicognani (4.1, n.24) 2-6, 6-2, 10-3, Jacopo Zani (4.4)-Lorenzo Vicari (4.1, n.13) 6-1, 6-1, Alessandro Mamini (4.6)-Luca Prati (4.3) 7-5, 3-6, 10-1, Alessandro Monti (Nc)-Stefano Cenni (4.1, n.7) 6-2, 6-4. Semifinali: Monti-Mamini 6-3, 6-7 (7), 11-9, Zani-Bravi 6-1, 6-1.

Nel femminile il match-clou ha messo di fronte due portacolori del Ct Massa Lombarda, Aurora Baldassarri e Jana Savolt, allieva quest’ultima della Ravenna Tennis Academy. Facile vittoria, come detto, di Aurora Baldassarri.

Nel femminile quarti: Stefania Ciucci (4.2)-Flora Zanzi (4.1, n.3) 6-2, 6-1, Aurora Baldassarri (4.1, n.2)-Valentina Benati (4.2) 6-1, 6-1. Semifinali anche per Monica Sincini (4.2) e Jana Savolt (4.1, n.5). Semifinali: Savolt-Sincini 6-3, 1-0 e ritiro, Baldassarri-Ciucci 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Alessandro Provasi, direttore di gara Andrea Godio.