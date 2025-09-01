Tennis, Iudica al 4° turno alla Pol. Sammartinese

Primi match nel torneo di 3° organizzato dalla Polisportiva Sammartinese. Si parte con la sezione di 4° categoria dove le teste di serie sono state assegnate ai 4.1 Marco Schiavo, Andrea Stoppa, Francesco Maestri, Filippo Nostri, Davide Ceccarelli, Giovanni Sgarbi e Nicola Vacca, a seguire il tabellone finale dove i big sono i 3.4 Mario Borghi (n.2), Daniele Lusini (n.4), Stefano Agostino, Davide Quinto Cattoni (n.1), Stefano Bandini (n.3) e Gianni Tiziano Del Gobbo.

Primo tabellone, primo turno: Alessandro Verna (Nc)-Stefano Buldrini (4.6) 6-7 (5), 7-5 e ritiro, Andrea Fiumana (Nc)-Giulio Modanesi (Nc) 6-3, 6-1, Enrico Amadori (Nc)-Fabio Argnani (Nc) 6-1, 6-2. Secondo turno: Marco Cantagallo (Nc)-Daniele Brighi (4.6) 6-3, 6-1, Franco Ciuffoli (4.5)-Tomas Montevecchi (4.5) 7-5, 6-2. Terzo turno: Gabriele Iudica (4.3)-Marco Martini (4.5) 2-6, 7-5, 10-7.