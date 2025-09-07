Tennis, Iryna Horai vince al Casalboni

Alle battute finali il torneo di 3° categoria maschile e femminile del Ct Casalboni di Santarcangelo. Nel maschile conquistano la finale Alessandro Manduchi (Ct Casalboni) e Jeremiah Tiger Pfister (Misano Sporting Club). Semifinali: Pfister-Matteini 5-7, 7-6, 11-9, Manduchi-Tonti 4-6, 6-2, 11-9.Nel femminile successo di Iryna Horai (San Marino Tennis Club): la giocatrice del Titano ha battuto in finale 6-1, 7-5 la beniamina di casa Aurora Lombardi (3.3, n.2). Semifinali: Aurora Lombardi (3.3, n.2)-Giulia D’Altri (3.3) 6-1, 6-2, Iryna Horai (3.3)-Jessica Barbieri (3.2, n.1) 6-1, 6-1.