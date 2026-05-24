Tennis, Ioli e Conti al 3° turno al Valmarecchia Open

E’ scattato il torneo Open maschile organizzato dal Valmarecchia Sporting Club, il “Valmarecchia Open” dotato di un montepremi complessivo di 1500 euro. Si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate al 4.5 Omar Vergari ed ai 4.6 Ivano Bucci e Nicola Brisigotti. A seguire la seconda sezione di 4° con le teste di serie assegnate al 4.1 Tommaso Cremoni ed al 4.2 Davide Pierini. Subito a segno Enrico Cerbara, Alberto Ioli e Carlo Conti. Primo turno: Enrico Cerbara (Nc)-Francesco Rosa (Nc) 7-5, 6-0. Secondo turno: Alberto Ioli (Nc)-Giorgio Cappella 6-2, 6-1, Carlo Conti (Nc)-Giacomo Pagnoni (Nc) 6-0, 6-1.