Tennis, in serie C tripletta di Ten Sport e Forum

Giocata la 4° giornata della prima fase regionale a gironi della serie C maschile. Nel 6° girone pareggio casalingo per il Ct Massa contro il Cus Ferrara: Pietro Ricci-Federico Lambertini 6-1, 6-0, Matteo Ceppi-Giulio Malaguti 6-0, 6-0, Andrea Cogo-Jacopo Liverani 6-3, 6-2, Mattia Occhiali-Marco Giovagnoli 6-4, 6-2, Ricci-Liverani b. Malaguti-Occhiali 6-2, 6-4, Lambertini-Cogo b. Ceppi-Giovagnoli 6-3, 3-6, 11-9. Nel 7° girone terza vittoria in tre match disputati per il Ten Sport Pinarella che ha vinto in trasferta per 4-2 il derby sul Ct Cervia: Sevan Bottari-Paolo Pambianco 6-0, 6-0, Manel Schuett-Andrei Matei Ganea 6-4, 7-6, Nicola Tocci-Diego Orlando 2-6, 7-5, 6-4, Enea Vinetti-Stefano Stifani 4-6, 6-4, 6-2, Bottari-Vinetti b. Schuett-Tocci 3-6, 7-6, 10-8, Zamagna-Baldinini b. Pambianco-Stifani 6-1, 4-6, 10-5. Tc Ippodromo Cesena A-Tc Faenza 2-4: Mattia Bandini-Alessandro Rondinelli 6-4, 7-6 (4), Edoardo Pompei-Mattia Barducci 7-6 (1), 6-4, Romeo Falconi-Beniamino Savini 6-1, 4-6, 6-2, Alessandro Galassi-Diego Tarlazzi 6-3, 6-4, Rondinelli-Barducci b. Bosi-Tarlazzi 6-4, 7-6 (4), Bandini-Pompei b. Savini-Galassi 7-5, 6-0.

Nell’8° girone vincono Forum Forlì e Ct Cesena. Il Forum è andato a vincere 6-0 sui campi del Tc Riccione: Tommaso Filippi-Andrea Bacchini 3-6, 6-3, 6-4, Riccardo Ercolani-Luca Marco Casanova 2-6, 7-5, 6-2, Nicola Ravaioli-Massimiliano Botticelli 7-6, 6-1, Marco Chiarello-Nicolas Spimi 7-6, 2-6, 6-2, Ravaioli-Filippi b. Spimi-Marcantoni 6-4, 7-5, Ercolani-Chiarello b. Bacchini-Botticelli 6-2, 6-7, 10-8. Il Ct Cesena si è imposto in casa per 5-1 sul Galimberti Team: Davide Brunetti-Gabriele Sgroi 6-3, 7-5, Simone Piraccini-Francesco El Dakhloul 6-2, 6-1, Lorenzo Brunetti-Leonardo Romano 6-0, 6-0, Marco Giangrandi-Nicolò Della Chiara 6-0, 6-0, Brunetti-Giangrandi b. Brunetti-Della Chiara 6-0, 6-4, Rondoni-Mazzotti b. Romano-El Dakhloul 6-1, 6-2.