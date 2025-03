Tennis, in C femminile vincono Viserba, Massa e Ippodromo

Tc Viserba, Ct Massa e Tc Ippodromo e a segno nella terza giornata della prima fase a gironi della serie C femminile. Nel 2° girone il Ct Cacciari Imola è stato sconfitto 3-1 dal Ct San Martino Bfc, con l’unico punto conquistato dalla coppia Ercolino-Carosella su Pianzi-Teggi 7-6 (5), 6-3. Nel 3° girone bene il Ct Massa che ha battuto 4-0 in casa il Ct Bologna: Ekaterina Cazac-Francesca Mora 6-1, 6-3, Gaia Donati-Matilde Fini 6-3, 6-3, Jana Savolt-Paola Israelachvili 7-6, 6-3, Cadar-Donati b. Fini-Mora 7-5, 6-0. Pareggio per 2-2 tra Tc Faenza e Ct Argenta: Agnese Stagni-Sofia Regina 6-4, 6-2, Clara Sansoni-Ilaria Rondinelli 6-1, 5-7, 6-4, Sandy Mamini-Alice Gozzi 6-4, 1-6, 6-4, Stagni-Rondinelli b. Sansoni-Regina 2-6, 6-0, 6-1.

Nel 4° girone il Tc Viserba ha battuto 4-0 in casa il Tc Riccione: Evelyn Amati-Vittoria Muratori 6-1, 6-4, Maria Bianca Bovara-Carlotta Mercolini 6-4, 6-4, Viola Amati-Gioia Angeli 6-2, 6-1, Amati-Bovara b. Muratori-Migani 7-6, 6-3. Bene anche il Tc Ippodromo Cesena che ha vinto 4-0 sui campi del Cus Ferrara: Camilla Fabbri-Elena Ravani 4-6, 7-6, 6-2, Anita Picchi-Maria Vittoria Ranieri 6-0, 6-3, Giulia Bancale-Martina Ronconi 6-7, 7-5, 6-2, Picchi-Fabbri b. Ravani-Ranieri 2-6, 6-2, 10-5.