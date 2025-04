Tennis,, in C femminile due pareggi e vittoria delle titane

Giocata la quarta giornata della prima fase regionale a gironi della serie C femminile. Nel 2° girone buon pareggio casalingo per 2-2 del Ct Cacciari sul Tennis Modena: Martina Balducci-Elena Schueuer 6-0, 6-0, Alessia Ercolino-Beatrice Bruni Lotti 6-3, 6-3, Sara Coticoni-Valentina Benini 6-3, 6-4, Bruni Lotti-Coticoni b. Balducci-Carosella 6-4, 6-2. Nel 3° girone: Ct Argenta-Ct Massa 3-1, unico punto romagnolo quello del doppio Aratari-Cadar su Stagni-Rondinelli 6-3, 6-3. Nel 4° girone pareggiano per 2-2 Tc Ippodromo Cesena e Tc Viserba: Marta Lombardini-Anita Picchi 6-0, 6-1, Camilla Fabbri-Evelyn Amati 6-1, 5-7, 6-2, Giulia Bancale-Maria Bianca Bovara 6-4, 6-1, Lombardini-Bovara b. Picchi-Fabbri 7-5, 2-6, 10-4. Vittoria casalinga del San Marino Tennis Club per 3-1 sul TC Riccione: Silvia Alletti-Francesca Sparnacci 6-1, 6-0, Talita Giardi-Carlotta Mercolini 2-6, 6-4, 6-2, Vittoria Muratori-Serena Pellandra 6-4, 6-4, Aletti-Giardi b. Migani-Muratori 6-3, 7-5.