Tennis, in B2 vince Faenza e perde il Carpena

Prima vittoria del Tc Faenza in B2 maschile: i biancazzurri si sono imposti sui campi della Meridiana Casinalbo 4-2. Dopo i quattro singolari la situazione era in parità: successi per Edoardo Pompei su Federico Ottolini 6-2. 7-6 e Giacomo Botticelli su Matteo Culcasi 6-4 6-4; sconfitte invece per Mattia Bandini contro Alessandro Dragoni 6-2, 7-5 e per Matej Sabanov contro Luca Parenti 6-2, 7-5. A fare la differenza sono stati quindi i doppi: Pompei e Botticelli hanno regolato Culcasi e Guaitoli 6-3, 6-0, mentre Sabanov e Bandini hanno avuto la meglio su Parenti e Dragoni 6-4, 4-6, 11-9. Il Tc Faenza si ritrova con quattro punti in classifica dopo tre giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Sempre nella stessa giornata, sconfitta piuttosto netta per il Villa Carpena 5.1 sui campi del Cus Genova. Questi i parziali: Riccardo Ercolani-Alessandro Costa 6-3, 6-3, Stefano Reitano-Riccardo Pasi 5-2 e ritiro, Tommaso Metti-Filippo Caporali 6-3, 6-1, Denis Costantin Spiridon-Christian Capacci 6-2, 6-4, Metti-Costa b. Capacci-Casadei 6-2, 6-3, Reitano-Spiridon b. Caporali-Ercolani 6-2, 6-2.